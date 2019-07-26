В США возобновят исполнение смертных приговоров

8220 просмотров
Пятница, 26 июля 2019, 06:08

Федеральные власти США после перерыва почти в 20 лет решили возобновить исполнение смертных приговоров.

Об этом пишет DW.

Как заявили в министерстве юстиции страны, с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных в тюрьме Терре-Хот в Индиане.

Речь идет о наиболее жестоких преступниках, все они были приговорены за убийства, в том числе детей. Все осужденные ожидают казни более 15 лет. Для исполнения смертных приговоров будет применена смертельная доза психотропного препарата пентобарбитал.

Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным, Минюст США проверял процедуру применения смертельной инъекции. Однако за это время высшая мера наказания осуществлялась отдельно в некоторых штатах. В настоящее время в США приговорены к смертной казни более 2600 человек.

В ряде штатов, например Нью-Йорке, казнь запрещена.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США


powered by lun.ua
Материалы по теме
КНДР запустила 2 ракеты ближнего радиуса действия 26 июля 2019, 05:33
Турция может избежать санкций США, если не задействует российскую систему С-400 26 июля 2019, 03:14
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса о продаже оружия 25 июля 2019, 05:33
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
Культура

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

безопасность

Отравление бытовой химией у ребенка: что делать и как предотвратить

социум

Как женщине отказать боссу в просьбе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів