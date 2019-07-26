Іран провів випробування балістичної ракети на тлі загострення напруженості з США і Великою Британією в Перській затоці.

Про це пише The Sun.

Іран провів випробування ракети середньої дальності з метою поліпшити "дальність і точність" своєї зброї.

За словами представника Пентагону, ракета "Шахаб-3" пройшла 1000 км, але не становила загрози для судноплавства або баз США.

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