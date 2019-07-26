Іран провів випробування ракети середньої дальності

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П'ятниця, 26 липня 2019, 07:02

Іран провів випробування балістичної ракети на тлі загострення напруженості з США і Великою Британією в Перській затоці.

Про це пише The Sun.

Іран провів випробування ракети середньої дальності з метою поліпшити "дальність і точність" своєї зброї.

За словами представника Пентагону, ракета "Шахаб-3" пройшла 1000 км, але не становила загрози для судноплавства або баз США.

Нагадуємо:

  • 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.
  • Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.
  • Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.
  • Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.
  • Після цього Британія виступила з ідеєю про створення військово-морської місії під керівництвом Європи щодо забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Франція, Італія і Данія підтримують цю пропозицію.

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Теми: Іран США нафта


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