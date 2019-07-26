Иран провел испытания баллистической ракеты на фоне обострения напряженности с США и Великобританией в Персидском заливе.

Об этом пишет The Sun.

Иран провел испытание ракеты средней дальности с целью улучшить "дальность и точность" своего оружия.

По словам представителя Пентагона, ракета "Шахаб-3" прошла 1000 км, но не представляла угрозы для судоходства или баз США.

Напомним: