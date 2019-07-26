Иран провел испытание ракеты средней дальности
Пятница, 26 июля 2019, 07:02
Иран провел испытания баллистической ракеты на фоне обострения напряженности с США и Великобританией в Персидском заливе.
Об этом пишет The Sun.
Иран провел испытание ракеты средней дальности с целью улучшить "дальность и точность" своего оружия.
По словам представителя Пентагона, ракета "Шахаб-3" прошла 1000 км, но не представляла угрозы для судоходства или баз США.
Напомним:
- 20 июля Иран задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер под британским флагом и доставил его в порт Бандар-Аббас.
- Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и сделал предупреждение о безопасности и экологических проблемах.
- Как известно, напряжение в Ормузском проливе возросло после того, как Гибралтар задержал иранский супертанкер по запросу Соединенных Штатов к Великобритании.
- Президент Ирана Хасан Рухани после этого угрожал перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около трети всей транспортируемой морем нефти.
- После этого Британия выступила с идеей о создании военно-морской миссии под руководством Европы по обеспечению безопасности перевозок через Ормузский пролив. Франция, Италия и Дания поддерживают это предложение.