Берегова охорона ФСБ влаштовує провокації в Азовському морі – штаб ООС

21722 перегляди
П'ятниця, 26 липня 2019, 09:38

Джерело: прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook

Штаб Операції Об’єднаних сил заявляє, що Берегова охорона ФСБ Росії дві доби поспіль влаштовує провокації у водах Азовського моря.

Пряма мова: "З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин".

Деталі: Провокації влаштовують після 21:00 у Маріупольському районі Азовського моря.

Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

Однак, враховуючи, що подібні явища вже мали місце на лінії розмежування на суходолі, штаб ООС вирішив вжити відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.

Про провокації з боку РФ повідомили військову прокуратуру, Нацполіцію та СБУ.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Азовське море Росія провокації


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Бойовики знову порушили тишу, є поранений 26 липня 2019, 07:34
ООС: один військовий поранений 25 липня 2019, 07:31
З початку доби бойовики не порушували перемир’я 24 липня 2019, 14:14
Усі новини
Головні новини
Зеленський запропонував одеситам 5 кандидатур очільника ОДА
В аеропорту затримали матір Онищенка – джерело
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Усі депутати від "Слуги народу" махнуть на тиждень в Трускавець
Усі новини
Культура

Творча майстерня "Аґрафка": історія успіху

соціум

Як жінці відмовити босу у проханні

Кіно

7 серіалів, які варто подивитися після "Гри престолів"