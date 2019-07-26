Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Берегова охорона ФСБ влаштовує провокації в Азовському морі – штаб ООС

П'ятниця, 26 липня 2019, 09:38
Берегова охорона ФСБ влаштовує провокації в Азовському морі – штаб ООС

Джерело: прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook

Штаб Операції Об’єднаних сил заявляє, що Берегова охорона ФСБ Росії дві доби поспіль влаштовує провокації у водах Азовського моря.

Пряма мова: "З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин".

Деталі: Провокації влаштовують після 21:00 у Маріупольському районі Азовського моря.

Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

Однак, враховуючи, що подібні явища вже мали місце на лінії розмежування на суходолі, штаб ООС вирішив вжити відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.

Про провокації з боку РФ повідомили військову прокуратуру, Нацполіцію та СБУ.

Українська правда
Теми: ООСАзовське мореРосіяпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: