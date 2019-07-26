Берегова охорона ФСБ влаштовує провокації в Азовському морі – штаб ООС

Джерело: прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook

Штаб Операції Об’єднаних сил заявляє, що Берегова охорона ФСБ Росії дві доби поспіль влаштовує провокації у водах Азовського моря.

Пряма мова: "З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по декілька хвилин".

Деталі: Провокації влаштовують після 21:00 у Маріупольському районі Азовського моря.

Шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано.

Однак, враховуючи, що подібні явища вже мали місце на лінії розмежування на суходолі, штаб ООС вирішив вжити відповідних заходів із захисту життя та здоров’я персоналу.

Про провокації з боку РФ повідомили військову прокуратуру, Нацполіцію та СБУ.