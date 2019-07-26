Береговая охрана ФСБ устраивает провокации в Азовском море – штаб ООС

Источник: пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook

Штаб Операции Объединенных сил заявляет, что Береговая охрана ФСБ России двое суток подряд устраивает провокации в водах Азовского моря.

Прямая речь: "С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут".

Детали: Провокации устраивают после 21:00 в Мариупольском районе Азовского моря.

Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

Однако, учитывая, что подобные явления уже имели место на линии разграничения на суше, штаб ООС решил принять соответствующие меры по защите жизней и здоровья персонала.

О провокации со стороны РФ сообщили в военную прокуратуру, Нацполицию и СБУ.