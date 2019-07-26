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В Євросоюзі назвали ключові пріоритети для нової влади

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:22

Першочерговими завданнями для нової української влади буде забезпечення верховенства права, проведення земельної реформи та впровадження змін у секторі енергетики.

Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді".

"Є цілий перелік пріоритетів. Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями", - сказав він.

Посол наголосив на необхідності провести земельну реформу, тому що в цій галузі Україна має фантастичний потенціал і це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць.

"Також важливо продовжити децентралізацію. Ми знаємо, що у низці об’єднаних громад вибори лише мають відбутися. Децентралізація вже є успішною для України, і цей успіх треба закріпити. Має продовжитися реформа системи державного управління, де також є перші позитивні результати", - додав він.

Що стосується сектора енергетики, то в ЄС виступають за повне впровадження закону про ринок електроенергії.

"І також колись вам треба буде створити незалежного та компетентного регулятора ринку атомної енергії", - додав Мінгареллі.

Теми: ЄСУкраїна
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