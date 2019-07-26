В Евросоюзе назвали ключевые приоритеты для новой власти

Первоочередными задачами для новой украинской власти будет обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Есть целый перечень приоритетов. Мы всегда говорим, что очень важно приложить больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями ", - сказал он.

Посол отметил необходимость провести земельную реформу, потому что в этой области Украины имеет фантастический потенциал и это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест.

"Также важно продолжить децентрализацию. Мы знаем, что в ряде объединенных общин выборы только предстоят. Децентрализация уже является успешной для Украины, и этот успех надо закрепить. Должна продолжиться реформа системы государственного управления, где также есть первые положительные результаты", - добавил он.

Что касается сектора энергетики, то в ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии.

"И также, когда вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии", - добавил Мингарелли.