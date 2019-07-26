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Посол ЄС: потрібен перезапуск НАЗК

П'ятниця, 26 липня 2019, 10:59

Національне агентство з питань запобігання корупції необхідно перезапустити через нездатність відомства перевіряти електронні декларації.

Про це заявив посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми розраховуємо, що НАЗК запрацює повноцінно, адже зараз цього немає – якнайменше, вони не здатні перевіряти е-декларації. Ми вважаємо, що вони повинні отримати ті засоби та тих людей, які дозволять їм бути ефективнішими", - сказав Мінгареллі.

Він додав, що НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичну верифікацію е-декларацій.

"Але я не даватиму вказівок, що треба замінити цю, цю і ось ту людину, щоби це запрацювало, ні. Це завдання України – зробити необхідні кроки, щоби перевірка декларацій запрацювала", - підкреслив посол.

Мінгареллі додав, що введення автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців є однією з умов для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро уже до кінця 2019 року.

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКЄвропа
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