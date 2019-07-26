Посол ЕС: нужен перезапуск НАПК

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Пятница, 26 июля 2019, 10:59

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) необходимо перезапустить в связи с неспособностью ведомства проверять электронные декларации.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет - они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - сказал Мингарелли.

Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"Но я не буду давать указаний, что нужно заменить этого, этого и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины - сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", - подчеркнул посол.

Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

Подробнее читайте в публикации: "Посол Евросоюза: Не хочу постоянно говорить в Украине "коррупция, коррупция, коррупция".

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Темы: НАПК Европа


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