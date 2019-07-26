На Буковині впав дельтаплан, є постраждалі

На присадибну ділянку в селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат, в якому знаходилося двоє людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Подія сталася зранку 26 липня, місцеві мешканці одразу викликали відповідні служби. Зокрема, прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та служби порятунку.

"Двох чоловіків, котрі знаходились у дельтаплані, і через падіння отримали травми, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні", - повідомляють надзвичайники.

Місцева поліція встановила, що літальний апарат належить місцевому підприємцю та використовувався для обробки полів. Після поточного ремонту дельтаплан здійснював пробний політ.

"Під час падіння апарату травмувалися двоє 51-річних чоловіків. Один з них є майстром, який приїхав з Хмельниччини ремонтувати дельтаплан, інший – місцевий житель", - повідомили правоохоронці.