На Буковине упал дельтаплан, есть пострадавшие

На приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат, в котором находилось два человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло утром 26 июля, местные жители сразу вызвали соответствующие службы. В частности, прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и службы спасения.

"Двух мужчин, которые находились на дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу", - сообщают чрезвычайники.

Местная полиция установила, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет.

"Во время падения аппарата травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой - местный житель", - сообщили правоохранители.