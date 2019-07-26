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На Буковине упал дельтаплан, есть пострадавшие

Пятница, 26 июля 2019, 12:17

На приусадебный участок в селе Погореловка Заставнивского района упал легкомоторный летательный аппарат, в котором находилось два человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие произошло утром 26 июля, местные жители сразу вызвали соответствующие службы. В частности, прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и службы спасения.

 

"Двух мужчин, которые находились на дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненскую центральную районную больницу", - сообщают чрезвычайники.

Местная полиция установила, что летательный аппарат принадлежит местному предпринимателю и использовался для обработки полей. После текущего ремонта дельтаплан осуществлял пробный полет.

 

"Во время падения аппарата травмы получили двое 51-летних мужчин. Один из них является мастером, который приехал из Хмельницкой области ремонтировать дельтаплан, другой - местный житель", - сообщили правоохранители.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС
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