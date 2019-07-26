Поліція спіймала крадіїв, які "нарізали" 80 метрів кабелю урядового зв’язку

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П'ятниця, 26 липня 2019, 13:34

Джерело: поліція Києва

У Дніпровському районі Києва троє осіб, жінка і двоє чоловіків, проникли до телефонного колодязю і вирізали 80-метровий шматок кабелю урядового зв’язку.

Деталі: "Оперативники помітили підозрілих чоловіків та жінку, які "крутилися" у дворі будинку на вулиці Сулеймана Стальського, і вирішили простежити за ними".

 

Чоловіки відкрили люк та чекали на вулиці. Жінка спустилася до технічного колодязю та виріза кабель.

"Чоловіки перерізали близько 80 метрів кабелю на шматки, та, поскладавши все до сумки, всі троє кинулися тікати з місця злочину. Однак ми відразу затримали їх та викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції", – розповіли в оперативно-пошуковому відділі карного розшуку.

 

Збитки для держави склали 20 тисяч гривень.

Зловмисниками виявилися 24-річна киянка та двоє іноземців, 1956 та 1976 років народження, які "раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за крадіжки та зберігання наркотиків".

Слідчі Дніпровського управління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу (замах на крадіжку). Затриманим загрожує до 6 років позбавлення волі.

 

Українська правда

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Теми: поліція Київ


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