Полиция задержала воров, "нарезавших" 80 метров кабеля правительственной связи
Источник: полиция Киева
В Днепровском районе Киева женщина и двое мужчин проникли в телефонный колодец и вырезали 80-метровый кусок кабеля правительственной связи.
Детали: "Оперативники заметили подозрительных мужчин и женщину, которые "крутились" во дворе дома на улице Сулеймана Стальского, и решили проследить за ними".
Мужчины открыли люк и ждали на улице. Женщина спустилась в колодец и выреза кабель.
"Мужчины порезали около 80 метров кабеля на куски, и, сложив все в сумку, все трое бросились бежать с места преступления. Однако мы сразу задержали их и вызвали следственно-оперативную группу территориального управления полиции", - рассказали в оперативно-поисковом отделе уголовного розыска.
Убытки для государства составили 20 тысяч гривен.
Злоумышленниками оказались 24-летняя киевлянка и двое иностранцев, 1956 и 1976 года рождения, которые "ранее попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и хранение наркотиков".
Следователи Днепровского управления начали уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса (покушение на кражу). Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.
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