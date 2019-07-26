Полиция задержала воров, "нарезавших" 80 метров кабеля правительственной связи

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Пятница, 26 июля 2019, 13:34

Источник: полиция Киева

В Днепровском районе Киева женщина и двое мужчин проникли в телефонный колодец и вырезали 80-метровый кусок кабеля правительственной связи.

Детали: "Оперативники заметили подозрительных мужчин и женщину, которые "крутились" во дворе дома на улице Сулеймана Стальского, и решили проследить за ними".

 

Мужчины открыли люк и ждали на улице. Женщина спустилась в колодец и выреза кабель.

"Мужчины порезали около 80 метров кабеля на куски, и, сложив все в сумку, все трое бросились бежать с места преступления. Однако мы сразу задержали их и вызвали следственно-оперативную группу территориального управления полиции", - рассказали в оперативно-поисковом отделе уголовного розыска.

 

Убытки для государства составили 20 тысяч гривен.

Злоумышленниками оказались 24-летняя киевлянка и двое иностранцев, 1956 и 1976 года рождения, которые "ранее попадали в поле зрения правоохранителей за кражи и хранение наркотиков".

Следователи Днепровского управления начали уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса (покушение на кражу). Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Украинская правда

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Темы: полиция Киев


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