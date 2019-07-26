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Вихідні будуть спекотними, місцями – з дощиком

П'ятниця, 26 липня 2019, 13:38

Найближчої доби над Україною пануватиме тепла на заході і сході країни нестійка повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс-Україна".

У південній частині, більшості центральних, Київської та Чернігівської областей без опадів, на решті території місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18° тепла, на узбережжі морів близько 20°; вдень 24-29°, на півдні країни до 32°.

У Києві в суботу опадів не буде; температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 27 липня найвища температура вдень була +37,1 в 1909 році, найнижча вночі +7,8 в 1898 році.

28 липня в Україні переважно суха і спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 28-34°; лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями грозові дощі.

У Києві в неділю – суха і спекотна погода з температурою вночі 18-20°, вдень близько 30°. Слабкий вітер змінних напрямків.

26 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-26°, біля Одеси і Приморського 22°, в Дніпрі в межах Києва 22°.

Синоптик Наталка Діденко заспокоює, що південна гаряча хвиля, яка торкне Україну все ж не принесе французьких та бельгійських +40° і вище.

Більш того синоптик радить використовувати сонечко та теплу погоду розумно, вдячно та із задоволенням, бо вже 31 липня -1 серпня знову суттєво похолодає.

Теми: погода
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