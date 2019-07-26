Выходные будут жаркими, местами – дожди

В ближайшие сутки над Украиной будет господствовать теплая на западе и востоке страны неустойчивая воздушная масса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в пятницу "Интерфакс-Украина".



В южной части, большинстве центральных, Киевской и Черниговской областей без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 13-18° тепла, на побережье морей около 20°; днем 24-29°, на юге страны до 32°.



В Киеве в субботу осадков не будет; температура ночью 16-18°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 27 июля самая высокая температура днем была +37,1 в 1909 году, самая низкая ночью +7,8 в 1898 году.



28 июля в Украине преимущественно сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-22°, днем 28-34°; лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами грозовые дожди.



В Киеве в воскресенье – сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-20°, днем около 30°. Слабый ветер переменных направлений.



26 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-26°, возле Одессы и Приморского 22°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Синоптик Наталья Диденко успокаивает, что южная горячая волна, которая коснется Украины все же не принесет французских и бельгийских +40° и выше.

Более того синоптик советует использовать солнышко и теплую погоду разумно, благодарно и с удовольствием, потому что 31 июля -1 августа вновь существенно похолодает.