В Одесі на рік посадили "телефонного мінера"

Джерело: повідомлення прокуратури Одеської області

В Одесі суд визнав місцевого жителя винним у завідомо неправдивому повідомленні про мінування та засудив до одного року позбавлення волі.

Пряма мова: "У квітні він зателефонував з таксофону до поліції та повідомив завідомо неправдиву інформацію про мінування будівель морського університету та Одеської міської ради.

Через дії "мінера" порушено громадську безпеку людей, які перебували в будівлях, так як співробітники поліції та ДСНС проводили евакуацію та вживали заходи для пошуку вибухових пристроїв".

Деталі: Засуджений – 33-річний одесит.

У реєстрі судових рішень оприлюднений вирок чоловікові такого віку, який 8 квітня попереджав поліцію про "мінування" міськради та університету. Зазначається, що одесит телефонував "перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння". Затримали чоловіка того ж дня.

Свою провину він повністю визнав, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Одесита також зобов’язали заплатити 1592 гривень компенсації Державній службі з надзвичайних ситуацій.