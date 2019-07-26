В Одесі на рік посадили "телефонного мінера"
Джерело: повідомлення прокуратури Одеської області
В Одесі суд визнав місцевого жителя винним у завідомо неправдивому повідомленні про мінування та засудив до одного року позбавлення волі.
Пряма мова: "У квітні він зателефонував з таксофону до поліції та повідомив завідомо неправдиву інформацію про мінування будівель морського університету та Одеської міської ради.
Через дії "мінера" порушено громадську безпеку людей, які перебували в будівлях, так як співробітники поліції та ДСНС проводили евакуацію та вживали заходи для пошуку вибухових пристроїв".
Деталі: Засуджений – 33-річний одесит.
У реєстрі судових рішень оприлюднений вирок чоловікові такого віку, який 8 квітня попереджав поліцію про "мінування" міськради та університету. Зазначається, що одесит телефонував "перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння". Затримали чоловіка того ж дня.
Свою провину він повністю визнав, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Одесита також зобов’язали заплатити 1592 гривень компенсації Державній службі з надзвичайних ситуацій.