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В Одессе на год посадили "телефонного минера"

Пятница, 26 июля 2019, 13:42

Источник: сообщение прокуратуры Одесской области

В Одессе суд признал местного жителя виновным в заведомо ложном сообщении о минировании и приговорил к одному году лишения свободы.

Прямая речь: "В апреле он позвонил с таксофона в полицию и сообщил заведомо ложную информацию о минировании зданий морского университета и Одесского городского совета.

Из-за действий "минера" нарушена общественная безопасность людей, находившихся в зданиях, так как сотрудники полиции и ДСНС проводили эвакуацию и принимали меры для поиска взрывных устройств".

Детали: Осужденный – 33-летний одессит.

В реестре судебных решений обнародован приговор мужчине такого возраста, который 8 апреля предупреждал полицию о "минировании" горсовета и университета. Отмечается, что одессит звонил "находясь в состоянии алкогольного опьянения". Задержали мужчину в тот же день.

Свою вину он полностью признал, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Одессита также обязали заплатить 1592 гривен компенсации Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Украинская правда
Темы: Одессасудполиция
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