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Вулиці вийдуть патрулювати піші підрозділи Нацгвардії

П'ятниця, 26 липня 2019, 15:55

З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста.

Про це 26 липня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ за підсумками наради.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що відповідне доручення уже підготували.

Так, самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут.

За словами Ярового, в таких патрулях буде задіяно 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії.

 

За словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенка, на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько 2 тисяч військовослужбовців.

"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії", - сказав Миколенко.  

Також він додав, що під час виконання визначених завдань служби наряди Нацгвардії будуть знаходитись у підпорядкуванні керівника Нацполіїї, на території якого вони будуть нести службу.

Згідно з графікою МВС, підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 км. Окрім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів, і підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група буде складатися з трьох військовослужбовців. 

Пізніше у МВС "Українській правді" пояснили, що НГУ має забезпечувати безпеку за законом, тож рішення про патрулі прийняли, щоб врегулювати закон. Наразі патрулі уже працюють в Києві та Одесі. 

У МВС додали, що патрулі будуть працювати на постійній основі у місцях масового скупчення людей, місцях з високою криміногенною ситуацією та там, де не зможе нести службу автівка поліції.

Українська правда

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Теми: Нацгвардіяполіція
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