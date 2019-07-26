Вулиці вийдуть патрулювати піші підрозділи Нацгвардії

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П'ятниця, 26 липня 2019, 15:55

З 1 серпня піші підрозділи особового складу Національної гвардії почнуть патрулювати українські міста.

Про це 26 липня повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ за підсумками наради.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що відповідне доручення уже підготували.

Так, самостійні патрулі Нацгвардії будуть нести службу 5 днів на тиждень 6 годин з моменту виходу на маршрут.

За словами Ярового, в таких патрулях буде задіяно 50% від особового складу патрульних підрозділів Нацгвардії.

 

За словами заступника командувача НГУ Миколи Миколенка, на патрульну службу від Нацгвардії заступить близько 2 тисяч військовослужбовців.

"Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін, з урахуванням оперативної обстановки, визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії", - сказав Миколенко.  

Також він додав, що під час виконання визначених завдань служби наряди Нацгвардії будуть знаходитись у підпорядкуванні керівника Нацполіїї, на території якого вони будуть нести службу.

Згідно з графікою МВС, підрозділ буде патрулювати ділянку радіусом у 1,5 км. Окрім піших патрулів НГУ, планується і служба автопатрулів, і підрозділів зі службовими собаками. Ймовірно, група буде складатися з трьох військовослужбовців. 

"Українська правда" звернулась до МВС, щоб дізнатися, що стало причиною такого рішення, чи буде постійним таке нововведення, з кількох осіб буде складатися патруль, тощо.

Українська правда

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Теми: Нацгвардія поліція


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