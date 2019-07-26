Улицы начнут патрулировать пешие подразделения Нацгвардии

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Пятница, 26 июля 2019, 15:55

С 1 августа пешие подразделения личного состава Национальной гвардии начнут патрулировать украинские города.

Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по итогам совещания.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что соответствующее поручение уже подготовили.

Самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут.

По словам Ярового, в таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии.

 

По словам заместителя командующего НГУ Николая Миколенко, на патрульную службу от Нацгвардии заступит около 2 тысяч военнослужащих.

"Зоны оперативного реагирования, день и время несения службы, количество изменений, с учетом оперативной обстановки, определяются руководителем органа Нацполиции по согласованию с командиром воинской части Нацгвардии", - сказал Миколенко.

Также он добавил, что во время выполнения определенных задач наряды Нацгвардии будут находиться в подчинении руководителя Нацполиии, на территории которого они будут нести службу.

Согласно с графикой МВД, подразделение будет патрулировать участок радиусом в 1,5 км. Кроме пеших патрулей НГУ, планируется и служба автопатрулей и подразделений со служебными собаками. Вероятно, группа будет состоять из трех военнослужащих.

"Украинская правда" обратилась в МВД, чтобы узнать, что стало причиной такого решения, будет ли постоянным такое нововведение, из скольких человек будет состоять патруль, и тому подобное.

Украинская правда

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Темы: Нацгвардия полиция


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