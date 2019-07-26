У Києві затримали "ділків" із мільйоном фальшивих євро

Джерело: прокуратура Києва

У Києві затримали групу осіб, яких підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти у столиці.

Пряма мова речниці прокуратури Надії Максимець: "Затримано троє, двом уже повідомили (підозру), з третім проводяться слідчі дії".

Деталі: Правоохоронці затримали підозрюваних у результаті спецоперації при оперативній закупці. Проведено обшук у приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тисячі купюр з ознаками підроблення номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро.

Затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 199 КК (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї)

Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних.