У Києві затримали "ділків" із мільйоном фальшивих євро
Джерело: прокуратура Києва
У Києві затримали групу осіб, яких підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти у столиці.
Пряма мова речниці прокуратури Надії Максимець: "Затримано троє, двом уже повідомили (підозру), з третім проводяться слідчі дії".
Деталі: Правоохоронці затримали підозрюваних у результаті спецоперації при оперативній закупці. Проведено обшук у приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту.
У ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тисячі купюр з ознаками підроблення номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро.
Затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 199 КК (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї)
Прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних.