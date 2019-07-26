В Киеве задержали "дельцов" с миллионом фальшивых евро

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Пятница, 26 июля 2019, 17:54

Источник: прокуратура Киева

В Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты в столице.

Прямая речь спикера прокуратуры Надежды Максимец: "Задержаны трое, двум уже сообщили (подозрение), с третьим проводятся следственные действия".

Детали: Правоохранители задержали подозреваемых в результате спецоперации при оперативной закупке. Проведен обыск в помещении, где сбывали поддельную иностранную валюту.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 000 евро.

 

Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи)

Прокуратура будет просить суд арестовать подозреваемых.

Украинская правда

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Темы: Киев прокуратура


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