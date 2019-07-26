Визначено трьох кандидатів у судді ЄСПЛ від України

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П'ятниця, 26 липня 2019, 19:54

Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України визначила імена трьох кандидатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Відзначається, що комісія 25-26 липня провела співбесіди з кандидатами, які були допущені до участі у конкурсі та взяли участь у тестуванні щодо визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи.

За підсумками конкурсу комісія ухвалила рішення рекомендувати для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України Олену Бойченко, Миколу Гнатовського та Павла Пушкаря.

Список кандидатів надіслано до Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.

У пресслужбі президента зазначили, що всі учасники конкурсу продемонстрували "надзвичайно високий рівень професійної компетентності", тому вибір був "надзвичайно складний".

Слід зазначити, що крайній термін для подання списку кандидатів на посаду судді ЄСПЛ Київ зірвав ще торік. На початку квітня попередній президент Петро Порошенко підписав указ про конкурс із добору кандидатів у судді, який, за словами уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщин, не відповідав нормам Ради Європи.

Президент Володимир Зеленський у червні оголосив новий конкурс на добір кандидатур суддів від України до ЄСПЛ. До складу комісії увійшли 5 експертів-правників.

В ЄСПЛ працюють 47 суддів – по одному від кожного члена Ради Європи. У квітні 2019-го сплив термін повноважень судді від України в Страсбурзі Ганни Юдківської. Її повноваження продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

За правилами Ради Європи Україна має подати до Страсбурга три кандидатури, з яких ПАРЄ обирає того, хто стане суддею.

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Теми: суд Європа права людини Україна


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