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Определены три кандидата в судьи ЕСПЧ от Украины

Пятница, 26 июля 2019, 19:54

Комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины определила имена трех кандидатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что комиссия 25-26 июля провела собеседования с кандидатами, которые были допущены к участию в конкурсе и приняли участие в тестировании по определению уровня владения официальными языками Совета Европы.

По итогам конкурса комиссия приняла решение рекомендовать для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины Елену Бойченко, Николая Гнатовского и Павла Пушкаря.

Список кандидатов отправлено в Министерство иностранных дел Украины для последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы.

В пресс-службе президента отметили, что все участники конкурса продемонстрировали "чрезвычайно высокий уровень профессиональной компетентности", поэтому выбор был "чрезвычайно сложный".

Следует отметить, что крайний срок для представления списка кандидатов на должность судьи ЕСПЧ Киев сорвал еще в прошлом году. В начале апреля бывший президент Петр Порошенко подписал указ о конкурсе по отбору кандидатов в судьи, который, по словам уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лещины, не отвечал нормам Совета Европы.

Президент Владимир Зеленский в июне объявил новый конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ. В состав комиссии вошли 5 экспертов-юристов.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продолжаются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

Темы: судЕвропаправа человекаУкраина
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