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Росія збирається побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

П'ятниця, 26 липня 2019, 20:31

Джерело: Крим.Реалії

Російська влада планує побудувати в окупованому ними Криму новий слідчий ізолятор на 1,5 тисячі місць.

Деталі: Така інформація з’явилася на російському сайті державних закупівель. СІЗО планують будувати в Сімферопольському районі у два етапи. Спочатку – об’єкт на 1 тисячі місць площею близько 40,8 тисяч квадратних метрів, потім – ще один на 500 місць, орієнтовна площа сягатиме близько 13,6 тисяч квадратних метрів.

На новий ізолятор витратять близько 3 мільйонів рублів. Кошти виділять з федерального бюджету Росії.

Як зазначає видання, проблема переповнення слідчих ізоляторів виникла в Криму після початку російської анексії 2014 року. Єдиний слідчий ізолятор розташований у Сімферополі і він переповнений – на це зокрема вказував генеральний прокурор Росії Юрій Чайка та керівництво російської Федеральної служби виконання покарань у Криму.

Теми: КримРосія
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