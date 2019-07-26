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Россия собирается построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Пятница, 26 июля 2019, 20:31

Источник: Крим.Реалии

Российские власти планируют построить в оккупированном ими Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

Детали: Такая информация появилась на российском сайте государственных закупок. СИЗО планируют строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала - объект на 1000 мест площадью около 40 800 квадратных метров, затем - еще один на 500 мест, ориентировочная площадь достигнет около 13 600 квадратных метров.

На новый изолятор потратят около 3 миллионов рублей. Средства выделят из федерального бюджета России.

Как отмечает издание, проблема переполнения следственных изоляторов возникла в Крыму после начала российской аннексии в 2014 году. Единый следственный изолятор расположен в Симферополе и переполнен - ​​на это, в частности, указывал генеральный прокурор России Юрий Чайка и руководство российской Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму.

Темы: КрымРосcия
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