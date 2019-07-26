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Потужна злива затопила Рівне

П'ятниця, 26 липня 2019, 22:00
Потужна злива затопила Рівне

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, UA:Рівне

У п’ятницю в Рівному пройшла сильна злива, внаслідок якої місто перетворилося на озеро.

Деталі: За даними ДСНС, рятувальники витягнули із підтоплених  вулиць за допомогою спецтехніки 43 автомобіля, проводили відкачування води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники працювали у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музеї та бібліотеці.

 

Як повідомляє UA:Рівне, понад три десятка рятувальників та десяток одиниць спецтехніки залучили для ліквідації наслідків сильної рівненської зливи. Допомогу також надавали водіям, чиї машини затопило та вони не могли рушити з місця.

У місті тимчасово зупиняли рух тролейбусів.

Як повідомив речник Служби порятунку області Дмитро Мельник, станом на 20:25 рятувальники провели роботи по відкачуванню води з 38-ми приватних домоволодінь та 17-ти адміністративних і громадських будівель Рівного.

 

До надання допомоги залучено 21 одиницю спецтехніки ДСНС, з них 11 пожежних автоцистерн і 10 мотопомп, а також та 52 чоловіка особового складу.

Пряма мова заступника начальника управління ЖКГ Рівного Володимира Лапюка: "На наше все місто, на триста з лишнім кілометрів вулиць, всього 29 кілометрів каналізацій і то та, яка робилася в незапам’ятні часи. Місто розбудовується, площі заасфальтовані збільшуються. Вода раніше хоч в грунт входила. Зараз іде по твердому покриттю до зливових. І де вона має діватися? Просто пропускна спроможність цих труб, які клали колись, не справляються".

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівненадзвичайна подія
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