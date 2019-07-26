Мощный ливень затопил Ровно

27903 просмотра
Пятница, 26 июля 2019, 22:00

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, UA:Рівне

В пятницу в Киеве прошел сильный ливень, в результате которого город превратился в озеро.

Детали: По данным ГСЧС, спасатели извлекли из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля, проводили откачку воды из подвалов админзданий. В частности, спасатели работали в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

 

Как сообщает UA:Рівне, более трех десятков спасателей и десяток единиц спецтехники привлекли для ликвидации последствий ровенского ливня. Помощь также оказывали водителям, чьи машины затопило, и они не могли тронуться с места.

В городе приостанавливали движение троллейбусов.

Как сообщил пресс-секретарь Службы спасения области Дмитрий Мельник, по состоянию на 20:25 спасатели провели работы по откачке воды из 38 частных домовладений и 17-ти административных и общественных зданий Ровно.

К оказанию помощи привлечена 21 единица спецтехники ГСЧС, из них 11 пожарных автоцистерн и 10 мотопомп, а также и 52 человека личного состава.

 

Прямая речь заместителя начальника управления ЖКХ Ровно Владимира Лапюка: "На наш весь город, на 300 с лишним километров улиц, всего 29 километров канализации и то та, которая делалась в незапамятные времена. Город развивается, заасфальтированные площади увеличиваются. Вода раньше хоть в почву уходила. Сейчас идет по твердому покрытию в ливневки. И куда она деваться? Просто пропускная способность этих труб, которые клали прежде, не справляются".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ровно чрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кандидату в нардепы от "Свободы" в Ровно подожгли авто 19 июля 2019, 09:43
Суд признал виновной 16-летнюю девушку, которая вышла на пикет за импичмент Зеленского 26 июня 2019, 11:37
Пикет в Ровно: Зеленский просит не наказывать протестующих 26 мая 2019, 14:53
Все новости
Главные новости
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину
Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк
ООС: боевики стреляли из автоматического гранатомета, ранен военнослужащий
Суд отправил экс-начальника полиции Одесщины под домашний арест
Все новости
success story

Интересные факты о современных самолетах

здоровье

Медреформа 2020: чего ждать врачам, больницам и пациентам

здоровье

4 причины высокого давления, о которых вы не задумывались раньше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів