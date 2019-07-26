Російські хакери створюють додатки-шпигуни під виглядом популярних програм

Джерело: "Голос Америки"

Хакери з Росії завантажують в інтернет-магазини фейкові застосунки, які копіюють популярні програми і можуть шпигувати за власником смартфона.

Деталі: Про це свідчить звіт компанії Lookout, що займається цифровою безпекою.

Йдеться про мобільні версії програм для Android які мають вигляд легальних програм Skype, Signal і PornHub. У фейкові версії вбудовують шкідливе розширення Monocle, що може зчитувати зображення з екрана смартфона в будь-який час, і передавати його в Росію.

За словами інженерки Lookout Апурви Кумар, це звичний метод, який використовують розробники шкідливих програм. Вони "перепаковують" відомий додаток зі шкідливими функціями, щоб не викликати підозри користувачів.

За даними Lookout, основними групами ризику є мусульмани, люди, що проживають на території Кавказу, а також в країнах Центральної Азії, зокрема в Узбекистані. Втім, компанія наголошує: це не вичерпний список, і жертвами програмного забезпечення можуть стати й інші люди.

Як стверджує Lookout, розширення Monocle розробила компанія, що пов’язана із Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ (ГРУ). Вперше шкідливу програму зафіксували в 2016 році, втім вона активна і досі. На думку Lookout, розробники можуть працювати і над аналогічним застосунком для власників смартфонів Apple.

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