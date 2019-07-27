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У РФ спростували інформацію про затримання Румунією їх бронетехніки

Субота, 27 липня 2019, 00:37

У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про затримання Румунією транспорту з російської бронетехнікою, яка призначалася для Сербії.

Про це повідомляють у військовому відомстві РФ, передає Ліга.

У Росії заявили, що інформація про затримання Румунією російського транспорту з бронетранспортерами для Сербії є брехнею."Військова продукція Росії вже поставлена ​​в Сербію відповідно до визначених  в контракті термінів", - йдеться в заяві російського міністерства.

Також в Міноборони підкреслили, що експорт військової продукції з Росії до Сербії здійснюються в суворій відповідності з міжнародним законодавством і в рамках двостороннього військово-технічного співробітництва.

Нагадаємо:

  • Раніше в Міністерстві закордонних справ Румунії повідомили, що не дозволяли транзит через Дунай російської військової техніки для Сербії, оскільки це забороняють європейські санкції, запроваджені через агресію РФ проти України.

Теми: Росіязброя
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