У РФ спростували інформацію про затримання Румунією їх бронетехніки
У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про затримання Румунією транспорту з російської бронетехнікою, яка призначалася для Сербії.
Про це повідомляють у військовому відомстві РФ, передає Ліга.
У Росії заявили, що інформація про затримання Румунією російського транспорту з бронетранспортерами для Сербії є брехнею."Військова продукція Росії вже поставлена в Сербію відповідно до визначених в контракті термінів", - йдеться в заяві російського міністерства.
Також в Міноборони підкреслили, що експорт військової продукції з Росії до Сербії здійснюються в суворій відповідності з міжнародним законодавством і в рамках двостороннього військово-технічного співробітництва.
Нагадаємо:
- Раніше в Міністерстві закордонних справ Румунії повідомили, що не дозволяли транзит через Дунай російської військової техніки для Сербії, оскільки це забороняють європейські санкції, запроваджені через агресію РФ проти України.
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