У РФ спростували інформацію про затримання Румунією їх бронетехніки

У Міністерстві оборони Росії спростували інформацію про затримання Румунією транспорту з російської бронетехнікою, яка призначалася для Сербії.

Про це повідомляють у військовому відомстві РФ, передає Ліга.

У Росії заявили, що інформація про затримання Румунією російського транспорту з бронетранспортерами для Сербії є брехнею."Військова продукція Росії вже поставлена ​​в Сербію відповідно до визначених в контракті термінів", - йдеться в заяві російського міністерства.

Також в Міноборони підкреслили, що експорт військової продукції з Росії до Сербії здійснюються в суворій відповідності з міжнародним законодавством і в рамках двостороннього військово-технічного співробітництва.

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