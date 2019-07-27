Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ опровергли информацию о задержании Румынией их бронетехники

Суббота, 27 июля 2019, 00:37

В Министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии. 

Об этом сообщают в военном ведомстве РФ, передает Лига.

В России заявили, что информация о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии являются ложью."Военная продукция России уже поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками", - говорится в заявление российского министерства.

Также в Минобороны подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Напомним:

  • Ранее в Министерстве иностранных дел Румынии сообщили, что не разрешали транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ против Украины.

Темы: Росcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: