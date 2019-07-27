В РФ опровергли информацию о задержании Румынией их бронетехники

В Министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии.

Об этом сообщают в военном ведомстве РФ, передает Лига.

В России заявили, что информация о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии являются ложью."Военная продукция России уже поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками", - говорится в заявление российского министерства.

Также в Минобороны подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Напомним: