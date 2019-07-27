В РФ опровергли информацию о задержании Румынией их бронетехники

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Суббота, 27 июля 2019, 00:37

В Министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии. 

Об этом сообщают в военном ведомстве РФ, передает Лига.

В России заявили, что информация о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии являются ложью."Военная продукция России уже поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками", - говорится в заявление российского министерства.

Также в Минобороны подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Напомним:

  • Ранее в Министерстве иностранных дел Румынии сообщили, что не разрешали транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ против Украины.

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Темы: Росcия оружие


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