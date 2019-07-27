ООН: в Сирії за 10 днів вбито 100 людей

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Субота, 27 липня 2019, 04:27

На півночі Сирії внаслідок авіаударів по цивільних об’єктах за останні десять днів загинули понад 100 людей.

Про це заявила Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, повідомляє Радіо Свобода.

Удари завдавали урядові війська і союзні президенту Башару Асаду російські збройній сили, кажуть в ООН. Мішенями ударів були, зокрема, школи, лікарні, ринки і пекарні.

"Йдеться про цивільні об’єкти. З огляду на постійність цих атак, вкрай неймовірно, що всі ці об’єкти стали їхньою ціллю помилково", – заявила Мішель Бачелет.

Вона також засудила "байдужість світової спільноти" до зростання числа цивільних жертв у Сирії.

Нагадаємо:

  • Чотири цивільні особи загинули і 21 отримала поранення внаслідок авіаударів біля Дамаска, стверджує сирійське державне інформаційне агентство Sana.

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Теми: Сирія Росія


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