ООН: в Сирии за 10 дней убиты 100 человек

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Суббота, 27 июля 2019, 04:27

На севере Сирии в результате авиаударов по гражданским объектам за последние десять дней погибли более 100 человек.

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Радио Свобода.

Удары наносили правительственные войска и союзные президенту Башару Асаду российские вооруженные силы, говорят в ООН. Мишенями ударов были, в частности, школы, больницы, рынки и пекарни.

"Речь идет о гражданских объектах. Учитывая постоянство этих атак, крайне мало вероятно, что все эти объекты стали их целью ошибочно", - заявила Мишель Бачелет.

Она также осудила "равнодушие мирового сообщества" к росту числа гражданских жертв в Сирии.

Напомним:

  • Четверо гражданских лиц погибли и еще 21 человек получил ранения в результате авиаударов у Дамаска, утверждает сирийское государственное информационное агентство Sana.

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Темы: Сирия Росcия


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