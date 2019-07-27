У Білій Церкві затримують членів ОЗУ, проводять десятки обшуків - поліція

У Білій Церкві (Київська область) здійснюють затримання членів злочинної організації.

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов.

"У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом", - заявив Небитов.

Він також звернувся до мешканців міста з проханням "з розумінням ставитися до обмежувальних заходів".

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що йдеться про затримання злочинців, які вимагали гроші у жителів області з погрозою та застосуванням насильства.

Участь у спецоперації беруть "понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецпризначенці, слідчі, прокуратура", зазначили в МВС.