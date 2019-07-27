У Білій Церкві затримують членів ОЗУ, проводять десятки обшуків - поліція

20569 переглядів
Субота, 27 липня 2019, 08:42

У Білій Церкві (Київська область) здійснюють затримання членів злочинної організації.

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов. 

"У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом", - заявив Небитов.

Він також звернувся до мешканців міста з проханням "з розумінням ставитися до обмежувальних заходів". 

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що йдеться про затримання злочинців, які вимагали гроші у жителів області з погрозою та застосуванням насильства.

Участь у спецоперації беруть "понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецпризначенці, слідчі, прокуратура", зазначили в МВС. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київська область поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кононенко розповів, чому програв "слузі народу" 26 липня 2019, 10:58
Дівчина намагалася закопати гранату у полі на Київщині і підірвалася 25 липня 2019, 12:18
Під Києвом голоси рахували у кав’ярні: поліція розслідує фальсифікацію 24 липня 2019, 10:23
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно