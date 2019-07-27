Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білій Церкві затримують членів ОЗУ, проводять десятки обшуків - поліція

Субота, 27 липня 2019, 08:42
У Білій Церкві затримують членів ОЗУ, проводять десятки обшуків - поліція

У Білій Церкві (Київська область) здійснюють затримання членів злочинної організації.

Про це 27 липня повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов. 

"У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі згодом", - заявив Небитов.

Він також звернувся до мешканців міста з проханням "з розумінням ставитися до обмежувальних заходів". 

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що йдеться про затримання злочинців, які вимагали гроші у жителів області з погрозою та застосуванням насильства.

Участь у спецоперації беруть "понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецпризначенці, слідчі, прокуратура", зазначили в МВС. 

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Київська область
У Києві та області працює ППО
На Київщині працює ППО – ОВА
Запуск "Шахедів" по Київщині: пошкоджена багатоповерхівка і 12 приватних будинків
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: