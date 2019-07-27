В Белой Церкви задерживают членов ОПГ, проводят десятки обысков - полиция

В Белой Церкви (Киевская область) проводится задержание членов преступной организации.

Об этом 27 июля сообщил руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже", - заявил Небытов.

Он также обратился к жителям города с просьбой "с пониманием относиться к ограничительным мерам".

В Министерстве внутренних дел уточнили, что речь идет о задержании преступников, вымогавших деньги у жителей области с угрозами и применением насилия.

Участие в спецоперации принимают "более 500 оперативников криминальной полиции, спецназовцы, следователи, прокуратура", отметили в МВД.