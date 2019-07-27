Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк

27 липня помер український спортсмен Роман Вірастюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його брат Василь Вірастюк.

За його словами, 11 липня Вірастюку-старшому було проведено термінову складну операцію.

Прощання з Романом Вірастюком відбудеться 28 липня біля Міністерства молоді та спорту, поховають його 29 липня в Івано-Франківську, повідомив Василь Вірастюк.

Роман Вірастюк - 17-разовий чемпіон України зі штовхання ядра, бронзовий призер чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, на Олімпіаді 1996 року зайняв 6 місце, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, колишній капітан олімпійської збірної України з легкої атлетики.

Після завершення спортивної кар'єри Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України, очолював спорткомітет Івано-Франківської ОДА, працював ведучим на кількох спортивних телепроектах.

На позачергових парламентських виборах, що відбулися 21 липня, Роман Вірастюк балотувався як самовисуванець на мажоритарному окрузі №84 в Івано-Франківській області, за підсумком виборів посів четверте місце.