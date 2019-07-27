Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк

37254 перегляди
Субота, 27 липня 2019, 10:33

27 липня помер український спортсмен Роман Вірастюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його брат Василь Вірастюк. 

За його словами, 11 липня Вірастюку-старшому було проведено термінову складну операцію. 

Прощання з Романом Вірастюком відбудеться 28 липня біля Міністерства молоді та спорту, поховають його 29 липня в Івано-Франківську, повідомив Василь Вірастюк. 

Роман Вірастюк - 17-разовий чемпіон України зі штовхання ядра, бронзовий призер чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, на Олімпіаді 1996 року зайняв 6 місце, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, колишній капітан олімпійської збірної України з легкої атлетики. 

Після завершення спортивної кар'єри Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України, очолював спорткомітет Івано-Франківської ОДА, працював ведучим на кількох спортивних телепроектах. 

На позачергових парламентських виборах, що відбулися 21 липня, Роман Вірастюк балотувався як самовисуванець на мажоритарному окрузі №84 в Івано-Франківській області, за підсумком виборів посів четверте місце.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: спорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США від травм, отриманих під час бою, помер російський боксер 24 липня 2019, 03:10
Міністру молоді та спорту не сподобалась ідея Зеленського 23 липня 2019, 13:27
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування 20 липня 2019, 20:58
Усі новини
Головні новини
Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Помер спортсмен та екс-капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Вірастюк
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

здоров'я

Медреформа 2020: чого чекати лікарям, лікарням і пацієнтам

екологія

Пальмова олія: зруйнуємо планету смачно