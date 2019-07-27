Умер спортсмен и экс-капитан олимпийской сборной по легкой атлетике Вирастюк

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Суббота, 27 июля 2019, 10:33

27 июля скончался украинский спортсмен Роман Вирастюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Василий Вирастюк.

По его словам, 11 июля Вирастюку-старшему провели срочную сложную операцию.  

Прощание с Романом Вирастюком состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, похоронят его 29 июля в Ивано-Франковске, сообщил Василий Вирастюк.

Роман Вирастюк - 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, бронзовый призер чемпионата Европы-1994 по толканию ядра, на Олимпиаде 1996 года занял 6 место, мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике, бывший капитан олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.

После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской ОГА, работал ведущим на нескольких спортивных телепроектах.

На внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 21 июля, Роман Вирастюк баллотировался как самовыдвиженец на мажоритарном округе №84 в Ивано-Франковской области, по итогам выборов занял четвертое место.

Украинская правда

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Темы: спорт


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