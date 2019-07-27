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Скнилівська трагедія: Родичам жертв знову виплатять по 2 тисячі гривень

Субота, 27 липня 2019, 11:04

Родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплатять матеріальну допомогу у сумі 2 тис. гривень  до 17-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі "Скнилів" 27 липня 2002 року. 

Як повідомили в управлінні соціального захисту м.Львова, виплати отримають 58 осіб, загальна сума виплат становить 116 тис грн.

"Одноразову матеріальну допомогу родичі загиблих (мешканці, які зареєстровані у Львові) отримають відповідно до розпорядження міського голови №346 від 09.07.2019 року. Кошти виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м.Львова", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, з травня 2019 року встановлено пільги у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в Скнилівській авіакатастрофі. Пільги відшкодовуватимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова.

У Львівській міськраді нагадали, що у 2018 році члени сімей загиблих також отримали одноразову виплату у розмірі 2 тис. гривень. Відповідно до розпорядження мера Львова, одноразову матеріальну допомогу надали 48 членам сімей загиблих в авіакатастрофі. 

Нагадаємо,

  • 27 липня 2002 року на Скнилівському аеродромі під Львовом під час авіашоу винищувач Су-27, що виконував фігури вищого пілотажу, впав на глядачів і вибухнув.
  • Внаслідок катастрофи 78 осіб (серед них 28 дітей) загинули, постраждали близько 250 осіб. Пілоти літака встигли катапультуватися. 

Українська правда

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Теми: Львівкатастрофижертви
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