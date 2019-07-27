Скниловская трагедия: Родственникам жертв снова выплатят по 2 тысячи гривен

Родственникам погибших в Скниловской авиакатастрофе выплатят материальную помощь в сумме 2 тыс. гривен к 17-й годовщине авиакатастрофы на военном аэродроме "Скнилов" 27 июля 2002 года.

Как сообщили в управлении социальной защиты Львова, выплаты получат 58 человек, общая сумма выплат составляет 116 тыс грн.

"Единовременную материальную помощь родственники погибших (жители, которые зарегистрированы во Львове) получат в соответствии с распоряжением городского головы №346 от 09.07.2019 года. Средства выплатят в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова", - говорится в сообщении.

С мая 2019 года установлены льготы в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших в Скниловской авиакатастрофе. Льготы будут возмещать за счет средств городского бюджета Львова, отметили в ЛМР.

Во Львовском горсовете напомнили, что в 2018 году члены семей погибших также получили единоразовую выплату в размере 2 тыс. гривен. Согласно распоряжению мэра Львова, материальную помощь выплатили 48 семьям погибших в авиакатастрофе.

Напомним,