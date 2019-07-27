Скниловская трагедия: Родственникам жертв снова выплатят по 2 тысячи гривен
Родственникам погибших в Скниловской авиакатастрофе выплатят материальную помощь в сумме 2 тыс. гривен к 17-й годовщине авиакатастрофы на военном аэродроме "Скнилов" 27 июля 2002 года.
Как сообщили в управлении социальной защиты Львова, выплаты получат 58 человек, общая сумма выплат составляет 116 тыс грн.
"Единовременную материальную помощь родственники погибших (жители, которые зарегистрированы во Львове) получат в соответствии с распоряжением городского головы №346 от 09.07.2019 года. Средства выплатят в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова", - говорится в сообщении.
С мая 2019 года установлены льготы в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших в Скниловской авиакатастрофе. Льготы будут возмещать за счет средств городского бюджета Львова, отметили в ЛМР.
Во Львовском горсовете напомнили, что в 2018 году члены семей погибших также получили единоразовую выплату в размере 2 тыс. гривен. Согласно распоряжению мэра Львова, материальную помощь выплатили 48 семьям погибших в авиакатастрофе.
Напомним,
- 27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме под Львовом во время авиашоу истребитель Су-27, выполняя фигуры высшего пилотажа, упал на зрителей и взорвался.
- В результате авиакатастрофы 78 человек (среди них 28 детей) погибли, пострадали около 250 человек. Пилоты самолета успели катапультироваться.