Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну

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Субота, 27 липня 2019, 11:49

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому.

Про це Волкер заявив 27 липня на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого - це вимагало б серйозних зусиль. Я б не став нічого виключати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон", - зазначив він.

Волкер додав, що дипломати США зі свого боку також "хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну".

Він також уточнив, що США і Україна продовжують підготовку візиту президента України до Сполучених Штатів. 

Як повідомляє УНІАН, також Волкер заявив, що Сполучені Штати не висували жодних умов Україні, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувся. 

"По-перше, не має жодних умов. Запрошення залишається в силі, президент Трамп підтвердив це запрошення президенту Зеленському у четвер, і ми з нетерпінням очікуємо на те, щоби вітати президента Зеленського в Сполучених Штатах", - наголосив Волкер. 

"Ми хочемо розробити порядок денний, щоб ця зустріч якомога більш продуктивною", - додав він. 

За словами Волкера, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор та інші американські дипломати підтримують тісний контакт з командою Зеленського, щоб розробити цей порядок денний.

Нагадаємо,

  • 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
  • 26 липня Зеленський зустрівся зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при ЄСГордоном Сондландом.
  • У п'ятницю делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

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Теми: Трамп Україна США


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