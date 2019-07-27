Волкер припустив можливість візиту Трампа в Україну
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не виключив можливості візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому.
Про це Волкер заявив 27 липня на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого - це вимагало б серйозних зусиль. Я б не став нічого виключати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському відвідати Вашингтон", - зазначив він.
Волкер додав, що дипломати США зі свого боку також "хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну".
Він також уточнив, що США і Україна продовжують підготовку візиту президента України до Сполучених Штатів.
Як повідомляє УНІАН, також Волкер заявив, що Сполучені Штати не висували жодних умов Україні, аби візит Зеленського у Вашингтон відбувся.
"По-перше, не має жодних умов. Запрошення залишається в силі, президент Трамп підтвердив це запрошення президенту Зеленському у четвер, і ми з нетерпінням очікуємо на те, щоби вітати президента Зеленського в Сполучених Штатах", - наголосив Волкер.
"Ми хочемо розробити порядок денний, щоб ця зустріч якомога більш продуктивною", - додав він.
За словами Волкера, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор та інші американські дипломати підтримують тісний контакт з командою Зеленського, щоб розробити цей порядок денний.
Нагадаємо,
- 25 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
- 26 липня Зеленський зустрівся зі спецпредставником Держдепу США з питань України Куртом Волкером і постійним представником США при ЄСГордоном Сондландом.
- У п'ятницю делегація США на чолі з Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.