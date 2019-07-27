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Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину

Суббота, 27 июля 2019, 11:49
Волкер допустил возможность визита Трампа в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможности визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем.

Об этом Волкер заявил 27 июля на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина". 

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого – это потребовало бы серьезных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому  посетить Вашингтон", - отметил он.  

Волкер добавил, что дипломаты США со своей стороны также "хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину".

Он также уточнил, что США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины в Соединенные Штаты. 

Как сообщает УНИАН, также Волкер заявил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украины, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил это приглашение президенту Зеленскому в четверг, и мы с нетерпением ожидаем, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

"Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча была как можно более продуктивной", - добавил он.

По словам Волкера, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать этот порядок дня.

Напомним,

  • 25 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. 
  • 26 июля Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.
  • В пятницу делегация США во главе с Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

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Темы: ТрампУкраинаСША
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