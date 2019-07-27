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Авто волонтерки потрапило у ДТП: троє травмованих, п'яного водія другої автівки затримали після втечі

Субота, 27 липня 2019, 12:54
Авто волонтерки потрапило у ДТП: троє травмованих, п'яного водія другої автівки затримали після втечі

Джерело: управління Нацполіції Івано-Франківської області, Facebook-сторінка Євгенії Сєрої.  

В ніч на 27 липня внаслідок ДТП за участю авто волонтерки Євгенії Сєрої травмовано троє осіб, нетверезий водій, який вчинив ДТП, з місця події втік.

Деталі: Як повідомила Сєрая, в її авто з двома пасажирами в’їхав п'яний водій, після чого втік з місця автопригоди. У салоні авто, що спричинило аварію, також перебував п'яний пасажир, який також втік. 

Внаслідок аварії травм зазнали троє осіб, одного з них госпіталізовано до Снятинської районної лікарні. 

Згодом водія другого авто, який після ДТП загубив права на місці автопригоди, - Євгена Фабінського - було розшукано та затримано правоохоронцями, заявили у поліції. 

Пряма мова: "Поліцейські розшукали нетверезого водія, який вчинив ДТП та втік з місця події. ДТП трапилася близько 3:46 на Снятинщині на автодорозі Н-10 сполученням "Стрий-Чернівці-Мамалига". 

"Невідомий, керуючи автомобілем "Ford Mondeo", не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність внаслідок чого допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля марки "Mersedes-Benz Sprinter", під керуванням 20-річного мешканця Чернівецької область. Після чого з місця події скрився. Внаслідок аварії водія автомобіля "Mersedes-Benz Spinter" з отриманими травмами доставлено до лікувального закладу.  Згодом до медзакладу звернулася й пасажирка даного автомобіля". 

Правоохоронці встановили особу водія-втікача, причетного до ДТП та розшукали його. Ним виявився 26-річний мешканець Снятинського району.

За результатом перевірки на "Драгері" вміст алкоголю у крові становив 1,25 промілле.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом". 

 
 
Фото - управління поліції в Івано-Франківській обл.
 
Водій
Водій "Ford", що втік з місця ДТП
Фото з FB Євгенії Сєрої

Разом з тим журналістка Ольга Худецька повідомила, що водій, який втік з місця ДТП, вранці сам приїхав на місце інциденту "з групою підтримки", однак правоохоронці заявили, що не будуть його затримувати, після чого водій поїхав. 

На водія "Ford" було складено протокол за Ст.130 КУпАП - "керування транспортноим засобом у стані алкогольного сп’яніння". 

Українська правда

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Теми: волонтериДТПполіція
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