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Авто волонтера попало в ДТП: трое травмированных, пьяного водителя второй машины задержали после побега

Суббота, 27 июля 2019, 12:54
Авто волонтера попало в ДТП: трое травмированных, пьяного водителя второй машины задержали после побега

Источник: управление Нацполиции Ивано-Франковской области, Facebook-страница Евгении Серой. 

В ночь на 27 июля в результате ДТП с участием авто волонтера Евгении Серой травмированы три человека, нетрезвый водитель, совершивший ДТП, с места события скрылся. 

Детали: Как сообщила Серая, в ее авто с двумя пассажирами въехал пьяный водитель, после чего скрылся с места ДТП. В салоне авто, ставшего причиной аварии, также находился пьяный пассажир, который также сбежал.

В результате аварии травмы получили три человека, один из них госпитализирован в Снятинскую районную больницу. 

Позже водителя второго авто, который после ДТП потерял права на месте ДТП, разыскали и задержали  правоохранители, заявили в полиции.

Прямая речь: "Полицейские разыскали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия. ДТП произошло около 3:46 на Снятинщине на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

"Неизвестный, управляя автомобилем "Ford Mondeo", не выбрал безопасную скорость движения, проявил невнимательность в результате чего допустил столкновение с задней частью автомобиля марки "Mersedes-Benz Sprinter"  под управлением 20-летнего жителя Черновицкой область. После чего с места происшествия скрылся. В результате аварии водитель автомобиля "Mersedes-Benz Spinter" с полученными травмами доставлен в лечебное учреждение. Позже в медучреждение обратилась и пассажир данного автомобиля".

Правоохранители установили личность водителя-беглеца, причастного к ДТП и разыскали его. Им оказался 26-летний житель Снятинского района.

По результатам проверки на "Драгер" содержание алкоголя в крови составляло 1,25 промилле.

По факту события начато уголовное производство по ч.1 ст.286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством".

 
 
Фото - управление полиции в ивано-франковской обл.
 
Водитель
Водитель "Ford", сбежавший с места ДТП
Фото из FB Евгении серой 

Вместе с тем журналистка Ольга Худецкий сообщила, что водитель, который скрылся с места ДТП, утром сам приехал на место инцидента "с группой поддержки", однако правоохранители заявили, что не будут его задерживать, после чего водитель уехал.

На водителя "Ford" также был составлен протокол по ст.130 КоАП - "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения".

Украинская правда
Темы: волонтерыДТПполиция
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