Зеленский в Одессе: посетил "Лигу смеха" и сходил на пляж

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписано фото на странице Зеленского.

Накануне местное издание "Думская" сообщило, что 26 июля Зеленский прибыл в Одессу в третий раз со времени избрания президентом и прилетел на рейсом авиакомпании "МАУ", воспользовавшись эконом-классом.

По данным СМИ, проживает Зеленский в гостинице "de Paris" на углу Екатерининской и Воронцовского переулка, а вечером в пятницу он посетил шоу "Лиги смеха" на морвокзале, где сидел в первом ряду.

"Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики", - отмечает издание.

После концерта глава ОП Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook совместное фото с Зеленским и ведущим "Лиги смеха" Евгением Кошевым с подписью: "Президент, председатель ОПУ и премьер-министр".

Напомним,