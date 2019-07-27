Зеленский в Одессе: посетил "Лигу смеха" и сходил на пляж

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Суббота, 27 июля 2019, 15:16

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.

Фото отдыха на пляже появилось на Facebook-странице главы государства 27 июля.

"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписано фото на странице Зеленского.

 

 

Накануне местное издание "Думская" сообщило, что 26 июля Зеленский прибыл в Одессу в третий раз со времени избрания президентом и прилетел на рейсом авиакомпании "МАУ", воспользовавшись эконом-классом.

По данным СМИ, проживает Зеленский в гостинице "de Paris" на углу Екатерининской и Воронцовского переулка, а вечером в пятницу он посетил шоу "Лиги смеха" на морвокзале, где сидел в первом ряду.

"Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики", - отмечает издание.

 

После концерта глава ОП Андрей Богдан выложил на своей странице в Facebook совместное фото с Зеленским и ведущим "Лиги смеха" Евгением Кошевым с подписью: "Президент, председатель ОПУ и премьер-министр".

 

Напомним,

  • 26 июля Зеленский встретился со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.
  • В пятницу делегация США во главе с Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Одесса президент


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