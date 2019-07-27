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Зеленський вимагає звільнити керівника поліції Дніпропетровщини

Субота, 27 липня 2019, 16:10
Віталій Глуховеря

Джерело: Facebook Володимира Зеленського, прес-служба ДБР та МВС.

Президент Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю, щодо якого ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень.

Пряма мова Володимира Зеленського: "Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами".

Деталі: Приводом для обурення Зеленського стало опубліковане в мережі інтернет відео з інцидентом, коли спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили за порушення ПДР авто водія Глуховері.

"Воно шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів – навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - заявив Зеленський.

Що було раніше: У суботу прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що слідчими центрального апарату ДБР зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

"12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу "КОРД" та затримали патрульних поліцейських", - повідомили в ДБР.

Реакція: Пізніше прес-служба МВС повідомила, що хід розслідування даної справи перебуватиме під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Детальні обставини події, яка мала місце в м. Дніпро за участю водія керівника ГУНП в Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування. Про хід перевірки та її результати громадськість і представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін", - зазначили в МВС.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийполіціяДніпропетровська область
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