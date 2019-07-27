Зеленский требует уволить начальника полиции Днепропетровщины

Источник: Facebook Владимира Зеленского, пресс-служба ГБР и МВД.

Президент Владимир Зеленский требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю, в отношении которого ГБР расследует возможное превышение служебных полномочий.

Прямая речь Владимира Зеленского: "Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от главы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам".

Детали: Поводом для возмущения Зеленского стало опубликованное в сети интернет видео с инцидентом, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

"Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом. Просмотрев его, я сначала не имел слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - заявил Зеленский.

Что было раньше: В субботу пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что следователями центрального аппарата ГБР зарегистрировано уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

"12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских", - сообщили в ГБР.

Реакция: Позже пресс-служба МВД сообщила, что ход расследования данного дела находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области, будут установлены в ходе служебного расследования. О ходе проверки и его результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки", - отметили в МВД.