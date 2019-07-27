У "Слузі народу" розповіли, хто може замінити Супрун і Гриневич

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що Міністерство охорони здоров'я очолить власник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, а Міністерство освіти – Сергій Бабак.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua.

На питання, чи можуть залишитися на посадах нинішні керівники МОЗ і МОН Уляна Супрун та Лілія Гриневич Корнієнко відповів: "Не впевнений".

Він також заявив, що "не чув" про інші кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я, крім Радуцького.

На уточнююче питання, чи буде Радуцький міністром, Корнієнко відповів: "Не впевнений, але у нього точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров’я".

Він також не виключив, що Бабак може стати міністром освіти: "Усі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті".

На питання, чи виявляв Бабак таку ініціативу, голова штабу партії сказав: "Теоретично може, так. Я знаю, що Сергій напрацював пакет освітніх законопроектів, тож готовий йти у профільний комітет".

Корнієнко також зазначив, що більшість пропозицій команди Володимира Зеленського щодо загальноосвітньої школи "розкривають і удосконалюють реформу НУШ".

"Що стосується охорони здоров’я, то відкрутити назад реформу буде важко, але їх треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", - додав він.