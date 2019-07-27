Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" розповіли, хто може замінити Супрун і Гриневич

Субота, 27 липня 2019, 17:55
Олександр Корнієнко
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що Міністерство охорони здоров'я очолить власник мережі приватних клінік "Борис" Михайло Радуцький, а Міністерство освіти – Сергій Бабак.

Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua.

На питання, чи можуть залишитися на посадах нинішні керівники МОЗ і МОН Уляна Супрун та Лілія Гриневич Корнієнко відповів: "Не впевнений".

Він також заявив, що "не чув" про інші кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я, крім Радуцького.

На уточнююче питання, чи буде Радуцький міністром, Корнієнко відповів: "Не впевнений, але у нього точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров’я".

Він також не виключив, що Бабак може стати міністром освіти: "Усі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті".

На питання, чи виявляв Бабак таку ініціативу, голова штабу партії сказав: "Теоретично може, так. Я знаю, що Сергій напрацював пакет освітніх законопроектів, тож готовий йти у профільний комітет".

Корнієнко також зазначив, що більшість пропозицій команди Володимира Зеленського щодо загальноосвітньої школи "розкривають і удосконалюють реформу НУШ".

"Що стосується охорони здоров’я, то відкрутити назад реформу буде важко, але їх треба ретельно проаудіювати, тому що до неї більше питань, ніж до освітньої", - додав він.

Українська правда
Теми: Слуга народуМОЗМіносвіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Слуга народу
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Останні новини
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
Усі новини...
Реклама: