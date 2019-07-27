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В "Слуге народа" рассказали, кто может заменить Супрун и Гриневич

Суббота, 27 июля 2019, 17:55
Александр Корниенко
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Министерство здравоохранения возглавит владелец сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, а Министерство образования - Сергей Бабак.

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

На вопрос, могут ли остаться на должностях нынешние руководители Минздрава и МОН Ульяна Супрун и Лилия Гриневич Корниенко ответил: "Не уверен".

Он также заявил, что "не слышал" о других кандидатурах на должность министра здравоохранения, кроме Радуцкого.

На уточняющий вопрос, будет ли Радуцкий министром, Корниенко ответил: "Не уверен, но у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Он также не исключил, что Бабак может стать министром образования: "Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании".

На вопрос, проявлял ли Бабак такую ​​инициативу, глава штаба партии сказал: "Теоретически может, да. Я знаю, что Сергей наработал пакет образовательных законопроектов, поэтому готов идти в профильный комитет".

Корниенко также отметил, что большинство предложений командой Владимира Зеленского относительно общеобразовательной школы "раскрывают и совершенствуют реформу НУШ".

"Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но их надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", - добавил он.

Украинская правда
Темы: Слуга народаМинздравМинобразования
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