Пасажирський поїзд зіткнувся з авто на Львівщині, є загиблий
Джерело: поліція Львівської області
Внаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі Львівщини одна особа загинула та одна постраждала.
Пряма мова: На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзду Сянки – Львів з автомобілем "Опель Вектра".
Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.
Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію 27 липня о 08.10.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.
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