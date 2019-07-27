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Пасажирський поїзд зіткнувся з авто на Львівщині, є загиблий

Субота, 27 липня 2019, 18:51

Джерело: поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі Львівщини одна особа загинула та одна постраждала.  

Пряма мова: На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзду Сянки – Львів з автомобілем "Опель Вектра".

Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію 27 липня о 08.10.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.

Українська правда

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Теми: ДТПЛьвівщиназалізниця
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