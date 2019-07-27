Пасажирський поїзд зіткнувся з авто на Львівщині, є загиблий

Джерело: поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі Львівщини одна особа загинула та одна постраждала.

Пряма мова: На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзду Сянки – Львів з автомобілем "Опель Вектра".

Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло в поліцію 27 липня о 08.10.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.