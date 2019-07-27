Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть погибший
Суббота, 27 июля 2019, 18:51
Источник: полиция Львовской области
В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал.
Прямая речь: На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем "Опель Вектра".
В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена в больницу, диагноз устанавливается.
Детали: Сообщение о ДТП поступило в полицию 27 июля в 08.10.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.
Украинская правда