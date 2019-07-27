Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть погибший

Источник: полиция Львовской области

В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал.

Прямая речь: На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем "Опель Вектра".

В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена ​​в больницу, диагноз устанавливается.

Детали: Сообщение о ДТП поступило в полицию 27 июля в 08.10.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.