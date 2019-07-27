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ПЦУ утворить румунський вікаріат з правами самоуправління

Субота, 27 липня 2019, 20:52

Православна церква України вирішила утворити Православний румунський вікаріат для релігійних організацій в Україні з переважаючим числом етнічних румун.

Таке рішення було прийнято на засіданні синоду 27 липня, повідомляє сайт ПЦУ.

Зазначається, що рішення прийнято "за зразком організації церковного життя парафій Румунської православної церкви з переважаючим числом етнічних українців".

Православний румунський вікаріат УПЦ (ПЦУ) є підпорядкованою предстоятелю Православної церкви України Епіфанію особливою адміністративною структурою з правами самоуправління у складі ПЦУ.

"До Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ) можуть входити на добровільних засадах релігійні організації (релігійні громади та монастирі) з переважаючим числом етнічних румун. Для цих релігійних громад гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що права самоуправління та устрій Православного румунського вікаріату закріплюються у статуті управління, який має бути вироблений спільно з представниками релігійних організацій, що бажають увійти до складу вікаріату, у співпраці з Румунською православною церквою відповідно до висловленої раніше її священним синодом позиції.

Статут управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ) ухвалюється священним синодом ПЦУ та затверджується митрополитом Епіфанієм.

Сайт ПЦУ повідомляє, що у засіданні синоду взяли участь всі його члени, окрім почесного патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона (з поважної причини).

Українська правда
Теми: Православна Церква України
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